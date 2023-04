Cappelli diz que 'vai acelerar' renovação de quadros do GSI a pedido de Lula Declarações foram feitas após um encontro com o ministro do STF Alexandre de Moraes; 35% dos funcionários já foram substituídos Cappelli diz que 'vai acelerar' renovação de quadros do GSI a pedido de Lula

Cappelli assumiu interinamente o GSI Fernando Frazão/Agência Brasil - 15.2.2023

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, disse que há uma determinação de Lula para renovar o quadro de servidores do órgão e que "vai acelerar isso". Ele afirmou que já foram substituídos 35% dos funcionários do GSI.

As declarações foram dadas após um encontro com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, nesta segunda-feira (24). A reunião ocorreu depois que o GSI divulgou imagens dos atos extremistas no Palácio do Planalto, ocorridos em 8 de janeiro.

Após a conversa, Cappelli disse que a visita foi "institucional" e serviu para saber se as informações estavam suficientes. Ele afirmou também que conversou com ex-ministros da Defesa para pegar informações históricas e apresentá-las ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Sobre o fim do GSI, o ministro interino disse que cabe a Lula decidi-lo. "[O] GSI tem mais de 80 anos, órgão de Estado. Há uma sindicância aberta, e, se servidores fizeram condutas erradas, isso vai ser apurado. Civis ou militares. O prazo final é 30 de maio, mas estamos tentando antecipar", afirmou.

Na semana passada, Cappelli determinou que o sigilo das imagens do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro fosse retirado.