Cid Gomes tem quadro clínico estável, diz boletim médico

Cid Gomes levou tiro ao tentar entrar em batalhão reprodução/rede social

O senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) tem quadro clínico estável e não há complicações respiratórias ou infecciosas, diz boletim médico divulgado no final da noite desta quinta-feira, 20, pelo Hospital Monte Klinikum, de Fortaleza, para onde ele foi transferido.

O boletim é assinado pelo médico Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho. Na quinta-feira, Cid foi liberado da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração de Sobral (CE), de onde foi transferido depois para a capital cearense.

O senador foi atingido por disparos de arma de fogo ao tentar romper com uma retroescavadeira um bloqueio de policiais amotinados da Polícia Militar cearense.

Inicialmente, a assessoria de comunicação do político havia informado que o tiro era de bala de borracha. Depois, confirmou que o tiro, de fato, foi de arma de fogo — o senador foi atingido no tórax e também ferido no supercílio, segundo a equipe do político.

Gomes participava de um protesto para tentar acordo entre policiais militares em greve por aumento salarial. O senador licenciado pilotava uma retroescavadeira e tentava furar um bloqueio feito por PMs mascarados que impediam a entrada no batalhão no centro de Sobral. Foram disparados tiros na direção de Cid Gomes, que atingiram os vidros do veículo onde ele estava.

