Hospitalizado em Mato Grosso, cacique Raoni tem quadro estável

Cacique Raoni foi indicado ao Nobel em 2019 Funai / Divulgação

O cacique Raoni segue hospitalizado em Mato Grosso com quadro estável, de acordo com um post neste domingo (19) do Instituto Raoni, no Twitter.

"Gostaríamos de comunicar que hoje [domingo], o cacique Raoni permanece internado, com quadro estável de saúde, aguardando novos exames", afirmou o instituto.

Indicado ao prêmio Nobel da Paz em 2019, Raoni, liderança indígena da etnia caiapó, estava internado em um hospital de Colíder (MT), mas foi transferido para Sinop (MT), depois de seu estado de saúde piorar. Segundo o boletim médico de sábado (18), ele estava acordado, mas se alimentava com dificuldade e se queixava de fraqueza.

Seu quadro teria piorado por causa do agravamento de uma anemia e problemas renais.

Raoni começou a mostrar sintomas de desidratação há pouco mais de uma semana e foi inicialmente levado de sua tribo para um hospital próximo. Ele também sofreu uma hemorragia digestiva.

O chefe caiapó se tornou o símbolo da luta para parar o desmatamento na Amazônia.

No ano passado, Raoni pediu ao Congresso brasileiro para bloquear as políticas do presidente Jair Bolsonaro, que ele disse destruírem a floresta amazônica.

Copyright © Thomson Reuters.