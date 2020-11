Maguito Vilela tem quadro estável, diz Hospital Albert Einstein

Do R7

Maguito Vilela internado após infecção por covid-19 Divulgação

O candidato à prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela, que disputa o segundo turno na capita de Goiás e foi internado em razão de uma infecção por covid-19, tem quadro estável, com controle e estabilização das funções vitais. A informação foi divulgada em boletim médico pelo Hospital Albert Einstein na tarde desta quarta-feira (18).

Vilela está internado no hospital, em São Paulo, desde o dia 27 de outubro. Na terça-feira (17), passou a receber um tratamento dialítico (para o funcionamento dos rins) e uma ventilação externa protetora dos pulmões, segundo o Albert Einstein.

Maguito Vilela recebe aparelho que funciona como pulmão externo

Veja a nota divulgada pelo hospital nesta quarta:

O senhor Luís Alberto Maguito Vilela encontra-se internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 27 de outubro para tratamento da Covid-19. No dia 30 de outubro, a equipe médica responsável decidiu pela intubação pelo quadro de insuficiência respiratória. O paciente evoluiu bem, sendo extubado em 8 de novembro, para respiração espontânea. Em 15 de novembro, necessitou ser reintubado por piora pulmonar (inflamatória e infecciosa), seguindo em ventilação mecânica invasiva. Ontem,17 de novembro, foi iniciado tratamento diálitico seguido de instalação de ECMO para possibilitar ventilação protetora pulmonar. Hoje, 18 de novembro, o paciente se encontra estável, com controle e estabilização das funções vitais.

Dra. Carmen Barbas, pneumologista

Dr. Marcelo Rabahi, pneumologista

Dr. Miguel Cendoroglo, Diretor Médico e de Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein