Mega-Sena: aposta simples no ES leva sozinha quase R$ 52 milhões Números sorteados no concurso 2.602 foram: 11 - 14 - 16 - 30 - 32 - 46. Próxima premiação será na quarta-feira (21) Mega-sena: aposta simples no ES leva sozinha quase R$ 52 mi