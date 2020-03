Nelsinho Trad apresenta boa evolução no quadro de saúde Senador realizou tomografia de tórax e, de acordo com informações médicas, não apresentou sinais de gravidade e está sem febre Nelsinho Trad

Trad está sem febre Marcos Oliveira/Agência Senado

O senador Nelsinho Trad (PSD) teve "melhora significativa no quadro geral de saúde", segundo nota enviada nesta quinta-feira (19) pela assessoria de imprensa do parlamentar.

Trad está internado no hospital Sírio-Libanês desde quarta-feira (18) e, nesta quinta, foi submetido a uma tomografia de tórax.

Segundo a nota, o parlamentar não está com febre e deve receber alta em poucos dias.

Leia a nota:

"De acordo com informações oficiais do Hospital Sírio-Libanês, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) apresenta boa evolução do quadro clínico, está mantendo boa oxigenação, e teve melhora significativa do estado geral de saúde. O senador realizou tomografia de tórax e, de acordo com informações médicas, não apresentou sinais de gravidade. Não está com febre e pode receber alta em poucos dias".