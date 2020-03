Quadro de saúde do senador Nelsinho Trad melhora, diz hospital Informação é da assessoria do parlamentar de 58 anos, diagnosticado com o novo coronavírus, internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês de Brasília Quadro de saúde do senador Nelsinho Trad melhor

Senador Nelsinho Trad (PSD-MS) está internado no Hospital Sírio-Libanês de Brasília Jefferson Rudy/Agência Senado

Diagnosticado com o novo coronavírus, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), de 58 anos, apresentou melhora geral do quadro de saúde, com os sinais vitais estáveis e em um apartamento do Hospital Sirio-Libânes, em Brasília. O boletim é assinado pelo infectologista Alexandre Cunha, segundo nota publicada pela assessoria de comunicação do parlamentar nesta sexta-feira (20).

Nelsinho Trad deu entrada no hospital às 9h da última quarta-feira (18) e foi submetido a uma tomografia que apontou “achados no pulmão, lesões típicas de coronavírus”. O diagnóstico seria uma pneumonia causada em decorrência do covid-19, quadro clássico dos pacientes com o vírus.

Segundo um dos profissionais que cuidaram do caso, “ele estava saturando mal (oxigenação no sangue baixa) 92-93, um quadro claro de pneumonia viral do covid-19.”

Inicialmente, o quadro do senador Nelsinho Trad, um dos membros da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos no início do mês, que também é médico, era considerado "bem delicado”.

Antes de ingressar na UTI, Trad esteve três vezes no hospital. Na primeira entrada apresentou falta de ar, febre e realizou exames. Depois, o quadro de saúde foi piorando. Nesta última passagem pelo hospital, precisou ficar internado.