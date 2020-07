Ferrari desobedece enquadro e PM diz: 'Não quero saber quem é você "

A altura deve ter no mínimo 180 pixels

O caso ocorreu na tarde do último domingo, quando policiais militares patrulhavam a Asa Sul, em Brasília. A Ferrari furou um sinal vermelho na quadra 802. Os policiais realizaram acompanhamento e abordaram o condutor próximo a quadra 406 da Asa Sul. Nada de ilícito foi encontrado com o motorista. Porém, o condutor, antes de ser liberado, tomou uma multa pela infração. As imagens foram obtidas pelo repórter Daniel Trevor, da Record TV Brasília