Washington Olivetto e Boni estarão em quadro do Jornal da Record Os dois profissionais já gravaram suas participações que serão exibidas nesta sexta (29) em Comunicação – A Melhor Vacina Contra a Crise, quadro do JR

Boni estará no quadro do Jornal da Record Divulgação

Ao longo do mês de maio o Jornal da Record levou ao ar o quadro Comunicação – A Melhor Vacina Contra a Crise. Com depoimentos especiais, a série teve a participação de executivos de diversas áreas mostrando o posicionamento das marcas em relação à crise causada pela pandemia do coronavírus.

Nesta sexta (29) vão ao ar os depoimentos exclusivos que encerrarão a série. Assim, o publicitário Washington Olivetto e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, darão suas mensagens, que já foram gravadas. Ambos são figuras ímpares da comunicação no Brasil e

O publicitário Washington Olivetto Digulgação

contribuíram amplamente com o desenvolvimento das suas respectivas áreas: Olivetto na publicidade e Boni na televisão.

Você poderá ver as mensagens dos dois profissionais na edição desta sexta do Jornal da Record.