Concursos públicos têm vagas abertas com salário de até R$ 18,8 mil

Segundo Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE, a redução no custo das carnes já pode ser efeito da suspensão de exportações do Brasil para a China, por conta de registro de um caso de mal da vaca louca em um bovino no Pará.'Pode ser o efeito da suspensão de exportações de carnes do Brasil para a China por conta do mal da vaca louca', disse Kislanov. 'Tem maior oferta de carnes no mês, não só de carne bovina, mas também frango. Mas a gente já vinha com uma oferta maior nesse mercado', acrescentou. Veja nas fotos a seguir os tipos de carne que tiveram queda no preço

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO-12/03/2023