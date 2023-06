Uma cena dramática comoveu moradores de um condomínio na zona oeste do Rio de Janeiro. Agentes da polícia federal estiveram no local para cumprir um mandado de busca e apreensão. Uma mãe teve que entregar as duas filhas para as autoridades brasileiras. As crianças nasceram na Irlanda e o pai das meninas luta na Justiça pela guarda das irmãs de quatro e seis anos de idade.