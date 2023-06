Apostas com apenas alguns cliques. O palpite esportivo virou uma febre e também um negócio milionário na internet. Só no Brasil, foram três bilhões de acessos em um ano. Essas plataformas oferecem um verdadeiro cassino on-line, mas essa prática é proibida no país. Influenciadores digitais e artistas famosos foram acusados de receber de uma plataforma cada vez que um apostador perde no jogo.