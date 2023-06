Cinco pessoas do barco pesqueiro que naufragou no litoral de SC são resgatadas Três tripulantes ainda estão desaparecidos; por isso a Marinha do Brasil continua com as buscas neste domingo

São Paulo | Do R7, com informações da Agência Estado

A- A+

Barco com oito pessoas naufragou em Santa Catarina Reprodução/Redes sociais

Cerca de 24 horas após o acidente, cinco pessoas do barco pesqueiro Safadi Seif, que naufragou na costa de Santa Catarina, foram resgatadas na noite deste sábado (17). Três tripulantes ainda estão desaparecidos; por isso as buscas continuam neste domingo.

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

O naufrágio ocorreu nas imediações da ilha do Coral, nas proximidades dos municípios de Garopaba e Laguna, horas depois de um ciclone extratropical passar pelo Rio Grande do Sul e parte do litoral sul catarinense.

De acordo com a Marinha do Brasil, as vítimas foram resgatadas pela embarcação Thor Frigg com vida e em bom estado de saúde. A corporação, na última quinta-feira (15), emitiu um alerta de vento forte para o perímetro de toda a costa do Rio Grande do Sul até Laguna, válido até este sábado (17).

Na última terça-feira (13), ainda foi publicado um alerta de ressaca, com ondas de até 3,5 metros, para a área que abrange todo o litoral gaúcho e Florianópolis — também com validade até este sábado.

Além de dois navios, uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) e dois helicópteros da Marinha auxiliam as buscas aos náufragos.