Pit bull é morto a tiros por GCMs após atacar o dono em Osasco (SP)

A morte do bebê de 3 meses após ter sido atacado por um cachorro da raça pit bull na quarta-feira (7), na zona leste de São Paulo, trouxe destaque para fatalidades como essa. A criança, que estava sob os cuidados da bisavó, foi agredida pelo animal de estimação da família e, apesar de ter sido encaminhada ao hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia. Esse não foi o primeiro caso que envolveu ataques de pit bulls. Relembre situações semelhantes Reprodução/Pixabay

Uma criança de 10 anos foi atacada por um cachorro, da raça pit bull, e teve a orelha decepada, além de ferimentos graves pelo corpo, no dia 5 de maio, na cidade de Nova Odessa, no interior de São Paulo. De acordo com informações apuradas pela Record TV, a mãe do menino precisou se atirar em cima do animal para proteger o filho. O menino jogava bola na rua quando o cachorro do vizinho se soltou e o atacou Reprodução

Uma idosa de 69 anos foi morta por oito cachorros da raça pit bull, que pertenciam ao filho dela, no sítio em que moravam, em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, no dia 27 de fevereiro. Segundo o boletim de ocorrência, a filha de Ivete Machado Luiz chegou ao sítio e percebeu que na boca dos cães havia sangue. O filho havia viajado e deixado os oito cães soltos no sítio com Ivete. Quando Gisele foi até os fundos da casa, encontrou a mãe já morta, com ferimentos na região da cervical, nos braços e nas pernas Reprodução/Record TV

Uma idosa de 70 anos morreu após ser atacada por três pit bulls em uma chácara localizada em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, no dia 14 de fevereiro deste ano. Ela morava no local havia 40 anos e costumava fazer caminhadas todas as manhãs. Durante mais um passeio matinal, a idosa foi atacada pelos cachorros. De acordo com testemunhas, o condomínio onde fica a chácara tem inúmeras reclamações sobre os animais, que costumam andar soltos. A vítima havia se tornado avó recentemente e não teve tempo de conhecer a criança Record Minas

Uma diarista foi atacada a caminho do trabalho por dois pit bulls em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. O ataque foi registrado por uma câmera de segurança no dia 19 de agosto de 2022. A vítima foi mordida em diversas regiões do corpo, incluindo os braços, as pernas, as costas e a cabeça. Os pit bulls chegaram a derrubá-la no chão. Após ouvir os gritos de socorro, o marido da vítima e um vizinho apareceram para ajudá-la. Depois de muita luta, os homens conseguiram espantar os cães com uma enxada. O caso foi registrado como contravenção penal Reprodução