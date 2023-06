Sobe para 11 o número de mortos após ciclone extratropical no RS De acordo com a Defesa Civil, dez pessoas seguem desaparecidas; todas do município de Caraá, no interior do estado

Bombeiros resgatam moradora que estava ilhada Reprodução/Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul - 16.06.23

A passagem do ciclone extratropical pela costa do Rio Grande do Sul já deixou 11 mortos. Uma das vítimas é um bebê de 4 meses. De acordo o último boletim de Defesa Civil, divulgado neste domingo (18), dez pessoas seguem desaparecidas no município de Caraá, a cerca de 90 quilômetros de Porto Alegre.

Os óbitos foram registrados nos seguintes municípios: Maquiné (3), São Leopoldo (2), Novo Hamburgo (1), Gravataí (1), Bom Princípio (1), Caraá (1), Esteio (1) e São Sebastião do Caí (1), segundo informações do Corpo de Bombeiros.

A Defesa Civil também informa que os desaparecidos podem estar soterrados ou em hospitais, ainda sem contato com a família.

Há também 3.713 pessoas desabrigadas — cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que precisam de abrigo do governo — e 697 desalojadas — que foram obrigadas a deixar temporariamente a moradia sem necessidade de abrigo. Pelo menos 41 cidades foram afetadas pela passagem do ciclone.

Mais de 2.400 pessoas já foram resgatadas de residências, unidades de saúde e outros espaços inundados, ilhados ou em risco. Até a manhã deste domingo, já foram atendidas 1.700 ocorrências com efetivo de 260 bombeiros voltados exclusivamente para atender as vítimas do desastre natural.

O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou que, na nesta segunda-feira (19), vai viajar para Brasília para "intensificar as articulações por apoio aos municípios junto ao governo federal". O político também orientou a realização de uma reunião entre os órgãos de Defesa Civil e prefeituras para discutir os planos de trabalho no socorro às vítimas e rescaldo dos danos da tragédia.

Neste sábado, o governador recebeu os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e visitou a cidade de Caraá, onde estão concentradas as buscas pelos desaparecidos

Na avaliação de Leite, o cenário da região é de devastação. "Nossa prioridade agora é o auxílio humanitário para as famílias atingidas. Levei o meu abraço ao prefeito Magdiel Silva e vamos garantir tudo o que estiver ao alcance do governo do Estado para apoiar a população", afirmou nas redes sociais.