Veja quem são os tripulantes resgatados após naufrágio de barco em SC Três homens ainda estão desaparecidos; por isso as buscas pela Marinha do Brasil prosseguem com auxílio da FAB neste domingo

São Paulo | Do R7, com informações da Record TV

A- A+

Homens são resgatados sem ferimentos Divulgação/Marinha do Brasil

Os cinco tripulantes resgatados, na noite deste sábado (17), cerca de 24 horas após o naufrágio de um barco pesqueiro no litoral de Santa Catarina foram identificados. De acordo com a Marinha do Brasil, eles são Djalma dos Santos Silva, Domingos Pereira do Rosário, Luiz Carlos Messias da Silva, Mario Gomes Soares e Zoel Teixeira Barros.

• Compartilhe esta notícia no Whatsapp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

As buscas continuam, com o auxílio de uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira), para encontrar os três desaparecidos: Alisson da Silva Santos, Diego Silva de Brito e Deivid Luiz Monteiro Ferreira.

Em coletiva de imprensa, neste domingo (18), o comandante do 5º Distrito Naval, vice-almirante Sílvio Luís dos Santos, afirmou que os resgatados ainda estão abalados com o acontecimento.

"Eles pegaram ondas bastante altas, ventos muito fortes e condições realmente marginais de operação no mar. Efetivamente não temos ideia do que ocorreu para a embarcação naufragar. Abrimos um inquérito para apurar fatos navais que esclarecerão todas essas dúvidas", explicou o oficial.

Naufrágio

Barco naufragou com oito tripulantes Reprodução/Redes sociais

Os oito tripulantes saíram de Itajaí na quinta-feira (15), e o barco pesqueiro afundou nas imediações da ilha do Coral, nas proximidades dos municípios de Garopaba e Laguna. O naufrágio ocorreu horas depois de um ciclone extratropical passar pelo Rio Grande do Sul e parte do litoral sul catarinense.

Uma força-tarefa foi montada para realizar as buscas com aeronaves e embarcações do Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Por volta das 22h de sábado, os cinco tripulantes foram encontrados à deriva em balsa, a cerca de 160 quilômetros da costa catarinense.

A expectativa das equipes de resgate é que os três que continuam desaparecidos tenham utilizados alternativas para se salvar. De acordo com o comandante do 5º Distrito Naval, a embarcação também estava equipada com coletes salva-vidas e um bote.

Na última quinta-feira (15), a Marinha emitiu um alerta de vento forte para o perímetro de toda a costa do Rio Grande do Sul até Laguna. Já terça-feita (13), tinha sido publicado um alerta de ressaca, com ondas de até 3,5 m, para a área que abrange todo o litoral gaúcho e Florianópolis. Ambas as notificações com validade até este sábado.