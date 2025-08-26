A cenoura é um dos principais alimentos da merenda escolar em Santa Catarina

A cenoura é um dos vegetais mais comuns na alimentação em todo o mundo. No Brasil, segundo o IBGE, é a quarta hortaliça mais consumida. Em Santa Catarina, a produção se concentra em pequenas propriedades com predomínio da agricultura familiar. Veja ainda nesta edição do Agro Record: a cenoura ganha cada vez mais espaço, sendo boa também para a pele e uma excelente opção alimentar para os pets.