A cenoura é um dos principais alimentos da merenda escolar em Santa Catarina

Rico em propriedades nutricionais, o alimento ocupa a 4° posição no ranking do consumo de vegetais no Brasil

Agronegócios|Do R7

A cenoura é um dos vegetais mais comuns na alimentação em todo o mundo. No Brasil, segundo o IBGE, é a quarta hortaliça mais consumida. Em Santa Catarina, a produção se concentra em pequenas propriedades com predomínio da agricultura familiar. Veja ainda nesta edição do Agro Record: a cenoura ganha cada vez mais espaço, sendo boa também para a pele e uma excelente opção alimentar para os pets.

