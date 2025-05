Reportagem especial: histórias inspiradoras de mães que são heroínas Uma das histórias contadas é a da tenente Tatiane Rocha, mãe de cinco filhos e bombeira no Amazonas, que realiza partos em situações inesperadas Amazonas Record|Do R7 09/05/2025 - 20h34 (Atualizado em 09/05/2025 - 20h34 ) twitter

Nesta reportagem especial do Dia das Mães, a RECORD trouxe histórias inspiradoras de mães que vão além do amor materno. Uma das histórias é a da tenente Tatiane Rocha, mãe de cinco filhos e bombeira no Amazonas, que realiza partos em situações inesperadas. Outros relatos destacam a força e a doação das mães, que são verdadeiras heroínas em suas famílias e comunidades.