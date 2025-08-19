Polícia prende quadrilha suspeita de roubar vários iPhones durante show na arena da Amazônia
Durante a operação, Genilson, o receptador, foi detido com celulares roubados
A Polícia Civil do Amazonas prendeu uma quadrilha que se passava por mototaxistas para roubar celulares de frequentadores de shows na Arena da Amazônia. Durante a operação, Genilson, o receptador, foi detido com celulares roubados. A investigação continua para identificar outros envolvidos. A polícia alerta para cuidados ao contratar serviços de transporte por aplicativo.