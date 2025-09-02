5 carros automáticos até R$ 50 mil que valem mais a pena que muito zero km básico
Mesmo com o preço dos carros novos nas alturas, ainda dá para encontrar bons usados automáticos, confiáveis e com ótimo custo-benefício...
O mercado brasileiro não anda fácil. Com SUVs, hatches e sedãs zero-km cada vez mais caros, muita gente tem buscado alternativas nos usados. E até R$ 50 mil é possível encontrar carros automáticos que trazem confiabilidade, manutenção acessível e equipamentos decentes.
O mercado brasileiro não anda fácil. Com SUVs, hatches e sedãs zero-km cada vez mais caros, muita gente tem buscado alternativas nos usados. E até R$ 50 mil é possível encontrar carros automáticos que trazem confiabilidade, manutenção acessível e equipamentos decentes.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra quais são os melhores modelos!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra quais são os melhores modelos!
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: