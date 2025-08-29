5 carros automáticos que você deve evitar no Brasil
Alguns modelos até dão conforto, mas entregam dores de cabeça com câmbios problemáticos, alto custo de manutenção e falhas recorrentes...
Ter um carro automático é sinônimo de praticidade e conforto no dia a dia, principalmente na cidade, mas nem sempre essa escolha vem acompanhada de boas experiências. Algumas transmissões ficaram marcadas no Brasil por trancos, defeitos constantes e reparos caros, tornando certos modelos verdadeiras bombas.
Ter um carro automático é sinônimo de praticidade e conforto no dia a dia, principalmente na cidade, mas nem sempre essa escolha vem acompanhada de boas experiências. Algumas transmissões ficaram marcadas no Brasil por trancos, defeitos constantes e reparos caros, tornando certos modelos verdadeiras bombas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra quais carros evitar!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra quais carros evitar!
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: