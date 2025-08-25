5 carros brasileiros pioneiros
Esses carros inovaram em suas épocas, e até hoje algumas dessas tecnologias estão presentes nos automóveis modernos
Os carros fabricados no Brasil costumam demorar para ter as grandes inovações aplicadas. Afinal, para produzir algo inovador, normalmente é necessário um grande investimento e escala de produção, para a conta fechar. Por isso, alguns dos modelos dessa lista só receberam os equipamentos depois de décadas de desenvolvimento no exterior, mas ao menos eles foram os pioneiros na fabricação local.
Os carros fabricados no Brasil costumam demorar para ter as grandes inovações aplicadas. Afinal, para produzir algo inovador, normalmente é necessário um grande investimento e escala de produção, para a conta fechar. Por isso, alguns dos modelos dessa lista só receberam os equipamentos depois de décadas de desenvolvimento no exterior, mas ao menos eles foram os pioneiros na fabricação local.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra mais sobre esses ícones da indústria automobilística brasileira!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra mais sobre esses ícones da indústria automobilística brasileira!
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: