Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

5 carros com nomes ligados à astronomia

Da ousadia do Mitsubishi Eclipse à sofisticação do Ford Galaxie, veja 5 carros que carregam nomes ligados ao cosmos e à astronomia

Auto Mais|Do R7

O universo sempre inspirou a imaginação humana, e diversos fabricantes recorreram a nomes ligados à astronomia e à exploração espacial para batizar seus modelos, transmitindo inovação, impacto e modernidade. Da sofisticação à ousadia, esses carros carregam não apenas tecnologia e design, mas também uma conexão simbólica com o cosmos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra mais sobre esses modelos fascinantes!

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.