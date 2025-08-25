Logo R7.com
5 carros para comprar pelo preço do Mini JCW elétrico

Pelo preço do Mini JCW elétrico, dá para escolher entre cinco carros diferentes. Veja quais são e descubra qual se adequa ao seu perfil...

Auto Mais

O Mini JCW E é um foguete de bolso totalmente elétrico, com instantâneos 258 cv de potência e 34,7 kgfm de torque. Ele acelera da imobilidade aos 100 km/h em apenas 5,8 segundos e percorre até 306 km, segundo o Programa de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Apesar de ser uma variante livre de poluentes, mantém viva a divertida filosofia Go-Kart Feeling da marca.

Para descobrir quais outros carros você pode adquirir pelo preço do Mini JCW E, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

