Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

5 erros que a Ford cometeu no Brasil nos últimos anos

Atuando agora como importadora e crescendo forte no Brasil, a Ford também cometeu alguns deslizes no passado. Confira

Auto Mais|Do R7

Auto Mais

Criadora do segmento de SUVs compactos e referência em caminhonetes, a Ford vive uma nova fase no Brasil como importadora. Mas, por mais que agora tenha mais o que comemorar do que lamentar, a marca do oval azul cometeu alguns deslizes feios no passado. Confira cinco erros que a Ford cometeu no Brasil nos últimos anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes sobre os erros da Ford!

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.