5 erros que a Ford cometeu no Brasil nos últimos anos Atuando agora como importadora e crescendo forte no Brasil, a Ford também cometeu alguns deslizes no passado. Confira Auto Mais|Do R7 25/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Auto Mais

Criadora do segmento de SUVs compactos e referência em caminhonetes, a Ford vive uma nova fase no Brasil como importadora. Mas, por mais que agora tenha mais o que comemorar do que lamentar, a marca do oval azul cometeu alguns deslizes feios no passado. Confira cinco erros que a Ford cometeu no Brasil nos últimos anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes sobre os erros da Ford!

Leia Mais em Auto Mais:

5 marcas de carros que prometeram vender no Brasil, mas não vieram

Mini JCW E prova que um elétrico pode ser sedutor ao volante | Impressões

Volkswagen Golf GTI retorna ao Brasil após seis anos com ajustes exclusivos no Brasil e sem rival direto