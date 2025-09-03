A Ferrari escolhe cliente. Você acredita nisso mesmo?
Marketing de exclusividade versus veto a clientes: entenda por que afirmações sobre Ferrari e Porsche são lendas urbanas
Uma coisa é fazer Marketing com o intuito de criar uma aura de exclusividade, produzindo a impressão ao mercado que a oferta é sempre menor que a procura. Isso faz parte do jogo, principalmente em marcas de luxo. O consumidor abastado será tão capaz de pagar mais caro em um produto quanto menor for a sua oferta. Até aqui, OK. A prática é tão comum que até marcas generalistas ingressaram nessa toada, caso de Honda (Civic Type R), Toyota (GR Corolla) e Volkswagen, por ocasião da chegada do Golf GTI Mk 8,5.
Não perca a oportunidade de entender mais sobre esse assunto polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Leia Mais em Auto Mais:
