A Ferrari escolhe cliente. Você acredita nisso mesmo? Marketing de exclusividade versus veto a clientes: entenda por que afirmações sobre Ferrari e Porsche são lendas urbanas Auto Mais|Do R7 03/09/2025 - 15h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ferrari Purosangue zina de frente Auto Mais

Uma coisa é fazer Marketing com o intuito de criar uma aura de exclusividade, produzindo a impressão ao mercado que a oferta é sempre menor que a procura. Isso faz parte do jogo, principalmente em marcas de luxo. O consumidor abastado será tão capaz de pagar mais caro em um produto quanto menor for a sua oferta. Até aqui, OK. A prática é tão comum que até marcas generalistas ingressaram nessa toada, caso de Honda (Civic Type R), Toyota (GR Corolla) e Volkswagen, por ocasião da chegada do Golf GTI Mk 8,5.

Não perca a oportunidade de entender mais sobre esse assunto polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

Leia Mais em Auto Mais:

Volkswagen anuncia Polo elétrico para rivalizar com BYD Dolphin e companhia

Geely apresenta a caminhonete RD6 híbrida plug-in com mais de 1.000 km de alcance

Audi apresenta sucessor elétrico do TT e R8 com data para chegar às ruas