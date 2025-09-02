Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

AMG GT é um Mercedes-Benz raiz com quê de Porsche | Impressões

Ao contrário do esperado, a eletrificação não atrapalhou o AMG GT, que mantém seu espírito de 911 da Mercedes

Auto Mais|Do R7

Mercedes-Benz AMG GT [Auto+ / João Brigato] Auto Mais

Ainda que tenha demorado mais do que deveria para chegar ao Brasil, o Mercedes-Benz AMG GT ainda é um MB raiz. Mesmo eletrificado e modernizado, o esportivo traz o melhor que a marca sabe fazer quando insere a sigla AMG em seus modelos. O Porsche 911 da Daimler segue vivo e forte.

Para saber mais sobre este impressionante esportivo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.