AMG GT é um Mercedes-Benz raiz com quê de Porsche | Impressões Ao contrário do esperado, a eletrificação não atrapalhou o AMG GT, que mantém seu espírito de 911 da Mercedes Auto Mais|Do R7 02/09/2025 - 12h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mercedes-Benz AMG GT [Auto+ / João Brigato] Auto Mais

Ainda que tenha demorado mais do que deveria para chegar ao Brasil, o Mercedes-Benz AMG GT ainda é um MB raiz. Mesmo eletrificado e modernizado, o esportivo traz o melhor que a marca sabe fazer quando insere a sigla AMG em seus modelos. O Porsche 911 da Daimler segue vivo e forte.

Para saber mais sobre este impressionante esportivo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

Leia Mais em Auto Mais:

Donos de Volkswagen processam a marca por causa dos botões touch no volante

Novo Audi Q5 está confirmado para o Brasil ainda em 2025

Mitsubishi Triton ganha nova versão de R$ 254 mil para tirar a paz da Ranger Black e companhia