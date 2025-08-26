Audi A5 finalmente é encrenca para o BMW Série 3 | Impressões
Demorou para a Audi ter um modelo como o A5 para fazer frente verdadeira ao BMW Série 3 e ao Mercedes-Benz Classe C
Assim como o Toyota Corolla é o dominante no segmento de sedans médios generalistas, o BMW Série 3 é o rei de sua categoria entre os modelos de luxo. Mercedes-Benz Classe C, Volvo S60 e, até então, Audi A4 sempre correram por fora. Mas agora com o novo Audi A5, a marca das quatro argolas finalmente tem uma briga justa ao Série 3.
Para saber mais sobre essa disputa acirrada e as impressões sobre o Audi A5, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
