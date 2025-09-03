Audi apresenta sucessor elétrico do TT e R8 com data para chegar às ruas Novo cupê antecipa a nova identidade visual da marca e o modelo final será bem fiel ao protótipo Auto Mais|Do R7 03/09/2025 - 11h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 11h58 ) twitter

Audi Concept C substituto do TT e R8 Auto Mais

Muitos fãs da esportividade vêm lamentando nos últimos anos o desaparecimento de ícones como Audi TT e R8, que saíram de cena entre 2023 e 2024 em nome da eletrificação e da busca por modelos mais rentáveis. Mas a marca das quatro argolas não desistiu desse DNA. No Salão de Munique, a Audi mostrou ao mundo o Concept C, um novo esportivo elétrico que vai preencher o espaço deixado por esses clássicos e inaugurar a nova fase de design.

