Audi apresenta sucessor elétrico do TT e R8 com data para chegar às ruas
Novo cupê antecipa a nova identidade visual da marca e o modelo final será bem fiel ao protótipo
Muitos fãs da esportividade vêm lamentando nos últimos anos o desaparecimento de ícones como Audi TT e R8, que saíram de cena entre 2023 e 2024 em nome da eletrificação e da busca por modelos mais rentáveis. Mas a marca das quatro argolas não desistiu desse DNA. No Salão de Munique, a Audi mostrou ao mundo o Concept C, um novo esportivo elétrico que vai preencher o espaço deixado por esses clássicos e inaugurar a nova fase de design.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais
