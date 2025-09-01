Audi confirma que novo Q3 será produzido no Brasil ao lado do VW T-Cross A Audi revelou que o novo Q3 será fabricado no Brasil, na planta paranaense da Volkswagen. Mas, quando isso vai acontecer? Auto Mais|Do R7 01/09/2025 - 06h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 06h57 ) twitter

Glacier white metallic, dynamic outdoor shot, exterior, front three-quarter view Auto Mais

Recentemente, a Audi mostrou como ficou o novo Q3 Sportback. Além disso, a marca revelou a nova geração do SUV no primeiro semestre de 2025. Agora, ela contou que a linha será produzida no Brasil, mais especificamente na instalação de São José dos Pinhais, Paraná, de onde sai desde 2022 e fica ao lado das linhas de montagem do Volkswagen T-Cross. Inclusive, a produção do Q3 vai começar já em 2026.

