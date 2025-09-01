Audi confirma que novo Q3 será produzido no Brasil ao lado do VW T-Cross
A Audi revelou que o novo Q3 será fabricado no Brasil, na planta paranaense da Volkswagen. Mas, quando isso vai acontecer?
Recentemente, a Audi mostrou como ficou o novo Q3 Sportback. Além disso, a marca revelou a nova geração do SUV no primeiro semestre de 2025. Agora, ela contou que a linha será produzida no Brasil, mais especificamente na instalação de São José dos Pinhais, Paraná, de onde sai desde 2022 e fica ao lado das linhas de montagem do Volkswagen T-Cross. Inclusive, a produção do Q3 vai começar já em 2026.
Recentemente, a Audi mostrou como ficou o novo Q3 Sportback. Além disso, a marca revelou a nova geração do SUV no primeiro semestre de 2025. Agora, ela contou que a linha será produzida no Brasil, mais especificamente na instalação de São José dos Pinhais, Paraná, de onde sai desde 2022 e fica ao lado das linhas de montagem do Volkswagen T-Cross. Inclusive, a produção do Q3 vai começar já em 2026.
Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa novidade! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa novidade! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: