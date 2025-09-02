Audi deixa escapar imagem do substituto do TT e R8 Modelo será revelado no Salão de Munique e ficará entre TT e R8, com base no Porsche 718 elétrico Auto Mais|Do R7 02/09/2025 - 09h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Audi TTS Final Edition [divulgação] sagmeister_potography

A Audi está prestes a apresentar um novo produto que pode fazer história no Salão de Munique nos próximos dias. Trata-se um esportivo elétrico que ficará posicionado entre o TT e R8, porém o que não esperavam é que a imagem do carro tivesse vazado antes da hora e revela o primeiro conceito do novo cupê.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Auto Mais:

5 carros automáticos até R$ 50 mil que valem mais a pena que muito zero km básico

Toyota lança hatch híbrido para todo mundo esquecer do Honda Fit

Governo obriga Dodge a matar o SUV mais sem sentido de sua história