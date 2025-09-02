Audi deixa escapar imagem do substituto do TT e R8
Modelo será revelado no Salão de Munique e ficará entre TT e R8, com base no Porsche 718 elétrico
A Audi está prestes a apresentar um novo produto que pode fazer história no Salão de Munique nos próximos dias. Trata-se um esportivo elétrico que ficará posicionado entre o TT e R8, porém o que não esperavam é que a imagem do carro tivesse vazado antes da hora e revela o primeiro conceito do novo cupê.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades!
