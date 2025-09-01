Logo R7.com
Audi vai apresentar esportivo elétrico inédito entre o TT e R8

Marca alemã provoca fãs com teasers que citam TT e R8, e vai revelar cupê elétrico posicionado entre os dois modelos

Auto Mais|Do R7

Quando a Audi anunciou o fim do TT e do R8 entre 2023 e 2024, muitos fãs lamentaram a despedida. Dois ícones que marcaram época saíram de cena em nome da eletrificação e da busca por modelos mais rentáveis. Mas a ausência de um carro com história esportiva pode estar perto de acabar. Tudo indica que a marca das quatro argolas prepara um retorno com conceito esportivo inédito que será mostrado no Salão de Munique.

