Bizarra minivan da Renault que nunca veio ao Brasil é disponibilizada no Gran Turismo 7 A mais recente atualização do Gran Turismo 7 trouxe novidades. Novos eventos e carros como a minivan Avantime da Renault se destacam... Auto Mais|Do R7 03/09/2025 - 09h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 09h58 )

Conceitos do Chevrolet Corvette CX e CX.R Vision Gran Turismo Auto Mais

Se você gosta de jogos de corrida de carros, já deve ter se deparado com modelos exóticos disponíveis nos games. O Gran Turismo 7 acaba de ganhar novos eventos para circuitos mundiais e novo local para o modo Scapes. Porém, não é a única novidade da atualização. Ela trouxe a bizarra minivan Avantime da Renault, o primeiro modelo elétrico feito pela Honda e Sony e até dois conceitos superesportivos do Chevrolet Corvette como destaques.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais

