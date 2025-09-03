Bizarra minivan da Renault que nunca veio ao Brasil é disponibilizada no Gran Turismo 7
A mais recente atualização do Gran Turismo 7 trouxe novidades. Novos eventos e carros como a minivan Avantime da Renault se destacam...
Se você gosta de jogos de corrida de carros, já deve ter se deparado com modelos exóticos disponíveis nos games. O Gran Turismo 7 acaba de ganhar novos eventos para circuitos mundiais e novo local para o modo Scapes. Porém, não é a única novidade da atualização. Ela trouxe a bizarra minivan Avantime da Renault, o primeiro modelo elétrico feito pela Honda e Sony e até dois conceitos superesportivos do Chevrolet Corvette como destaques.
Se você gosta de jogos de corrida de carros, já deve ter se deparado com modelos exóticos disponíveis nos games. O Gran Turismo 7 acaba de ganhar novos eventos para circuitos mundiais e novo local para o modo Scapes. Porém, não é a única novidade da atualização. Ela trouxe a bizarra minivan Avantime da Renault, o primeiro modelo elétrico feito pela Honda e Sony e até dois conceitos superesportivos do Chevrolet Corvette como destaques.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes dessa atualização incrível!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes dessa atualização incrível!
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: