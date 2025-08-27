BMW anuncia chegada do M2 CS ao Brasil em 2025 e faz segredo com detalhe importante
A BMW confirmou que trará um lote especial do esportivo M2 CS ao Brasil ainda em 2025. Ele tem 510 cv e muita vontade de andar
O ano de 2025 ainda reserva grandes surpresas e muitas emoções. A BMW acaba de confirmar que trará o esportivo compacto M2 CS ao Brasil ainda este ano. O modelo se destaca pela performance de tirar o fôlego, visual invocado, bastante potência sob o capô e mais destaques. Inclusive, a marca especializada em esportivos faz segredo com um detalhe crucial.
