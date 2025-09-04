BMW M3 Touring aposta em interior branco extremo e desafia a praticidade familiar A perua BMW M3 Touring ganha interior totalmente branco, impressionante, mas desafiador de manter, especialmente em um carro familiar... Auto Mais|Do R7 04/09/2025 - 06h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 06h57 ) twitter

BMW M3 Touring prata parada de frente com fundo neutro Auto Mais

Carros com interior claro costumam ser difíceis de manter. E o que dizer da nova proposta da BMW, que oferece uma cabine mais branca que uma sala cirúrgica? Esse revestimento está disponível para os compradores do M3 Touring na África do Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes sobre essa ousada escolha da BMW!

