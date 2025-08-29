Logo R7.com
Caoa Chery Tiggo 5X Sport entrega custo-benefício difícil de bater

Fomos ver de perto o SUV compacto da montadora chinesa que promete entregar muito por pouco; será que vale a pena?

Auto Mais|Do R7

Caoa Chery Tiggo 5x Sport 2026 estático na cor cinza Auto Mais

O Auto+ recentemente foi visitar a família Tiggo de perto, um deles foi o Tiggo 7 Sport, SUV de porte médio com preço de Volkswagen Tera High. Agora foi a vez de ver de perto o irmão Tiggo 5X Sport, versão de entrada do SUV que tem dado o que falar quando o assunto é custo-benefício. E motivos não faltam, ele custa R$ 119.990, praticamente o mesmo valor de um Volkswagen Nivus ou de um T-Cross de entrada, mas entrega bem mais equipamentos.

Para saber mais sobre o que o Tiggo 5X Sport tem a oferecer, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

