Carro que já foi mais barato do Brasil renasce elétrico com visual de Mini e sofisticado

Chery QQ3 volta em nova geração na China, agora maior, elétrico e com tecnologia de ponta

Auto Mais|Do R7

Chery QQ3 2026 de traseira no Salão de Chengdu 2025 Auto Mais

Você se lembra do Chery QQ? O hatch subcompacto que chegou ao Brasil em 2011 ficou famoso por ser o carro mais barato do país, custando pouco mais de R$ 20 mil. Menor que um Renault Kwid, ele ganhou nova geração na China chamado de QQ3. E esqueça o que você conhecia, pois o modelo chega totalmente renovado, maior, elétrico e cheio de tecnologia.

Para saber mais sobre essa nova geração do Chery QQ3 e suas inovações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

