Cinco carros para comprar pelo preço do Fiat Cronos Drive manual
Confira cinco carros com pegada bem diferente em relação ao Fiat Cronos Drive manual, que retorna ao mercado e custa R$ 112 mil
Uma das surpresas que os últimos dias de agosto deste ano trouxe foi a volta do Fiat Cronos Drive manual. Ela é a primeira versão do sedan compacto italiano a já trazer o motor 1.3 Firefly aspirado flex de 107 cv, só que sua transmissão é manual de cinco marchas. Ele conta com diversos itens de série, aposta em visual sóbrio e preço abaixo dos R$ 120 mil para atrair os clientes do Volkswagen Virtus e companhia.
Uma das surpresas que os últimos dias de agosto deste ano trouxe foi a volta do Fiat Cronos Drive manual. Ela é a primeira versão do sedan compacto italiano a já trazer o motor 1.3 Firefly aspirado flex de 107 cv, só que sua transmissão é manual de cinco marchas. Ele conta com diversos itens de série, aposta em visual sóbrio e preço abaixo dos R$ 120 mil para atrair os clientes do Volkswagen Virtus e companhia.
Não perca a oportunidade de conhecer todos os detalhes e opções disponíveis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Não perca a oportunidade de conhecer todos os detalhes e opções disponíveis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: