Citroën Aircross 2026 estreia visual renovado e retoma a sigla XTR

O Citroën Aircross 2026 apresentou novidades no visual e no interior, bem como resgatou a nomenclatura mantendo o propulsor Turbo 200...

Auto Mais|Do R7

Citroën Aircross Shine azul parado de frente Auto Mais

Lançado no final de novembro de 2023, o Citroën Aircross chega à linha 2026 oferecendo aprimoramentos em design e conforto, além de resgatar a nomenclatura XTR, assim como fez o compacto C3. Paralelamente às mudanças estéticas externas, a cabine também evoluiu, e houve otimização na gama de versões.

Consulte no nosso parceiro Auto Mais para saber mais sobre as novidades do Citroën Aircross 2026!

