Citroën Basalt Feel CVT é um carro honesto. Porém… | Avaliação
Custando cerca de R$ 120 mil, será que vale a pena conhecer de perto o Citroën Basalt Feel CVT? Confira sua avaliação completa
Os SUVs vieram para ficar e caíram no gosto do público. Hoje, temos diversas opções, com motorização e carrocerias variadas. Assim, as marcas favorecem todos os estilos. Aliás, um dos tipos que têm agradado cada vez mais os brasileiros é o SUV cupê. Uma das estrelas desta categoria é o Citroën Basalt. Vamos conhecer todos os detalhes da versão Feel CVT, a mais barata da gama a trazer transmissão automática.
Para saber mais sobre o desempenho e características do Citroën Basalt Feel CVT, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
