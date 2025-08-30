Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Citroën Basalt Feel CVT é um carro honesto. Porém… | Avaliação

Custando cerca de R$ 120 mil, será que vale a pena conhecer de perto o Citroën Basalt Feel CVT? Confira sua avaliação completa

Auto Mais|Do R7

Citroën Basalt Feel T200 CVT cinza visto de frente Auto Mais

Os SUVs vieram para ficar e caíram no gosto do público. Hoje, temos diversas opções, com motorização e carrocerias variadas. Assim, as marcas favorecem todos os estilos. Aliás, um dos tipos que têm agradado cada vez mais os brasileiros é o SUV cupê. Uma das estrelas desta categoria é o Citroën Basalt. Vamos conhecer todos os detalhes da versão Feel CVT, a mais barata da gama a trazer transmissão automática.

Para saber mais sobre o desempenho e características do Citroën Basalt Feel CVT, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.