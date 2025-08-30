Citroën Basalt Feel CVT é um carro honesto. Porém… | Avaliação Custando cerca de R$ 120 mil, será que vale a pena conhecer de perto o Citroën Basalt Feel CVT? Confira sua avaliação completa Auto Mais|Do R7 30/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 30/08/2025 - 12h58 ) twitter

Citroën Basalt Feel T200 CVT cinza visto de frente Auto Mais

Os SUVs vieram para ficar e caíram no gosto do público. Hoje, temos diversas opções, com motorização e carrocerias variadas. Assim, as marcas favorecem todos os estilos. Aliás, um dos tipos que têm agradado cada vez mais os brasileiros é o SUV cupê. Uma das estrelas desta categoria é o Citroën Basalt. Vamos conhecer todos os detalhes da versão Feel CVT, a mais barata da gama a trazer transmissão automática.

Para saber mais sobre o desempenho e características do Citroën Basalt Feel CVT, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

