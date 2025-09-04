Logo R7.com
Citroën C3 2026: preços, itens e versões

Vamos conhecer os itens, preços e versões do Citroën C3 2026. A nova linha foi apresentada recentemente e tem diversos destaques

Auto Mais|Do R7

Citroën C3 Live 2026 preto, visto de lado e com DRL's acesos Auto Mais

A linha 2026 do Citroën C3 trouxe grandes novidades. O hatch compacto francês pode não ter tido mudanças visuais, mas teve melhorias no acabamento, revisão dos itens de série, ganhou a versão XTR e outros destaques. Desse modo, a marca francesa espera que ele atraia mais público e amplie seus números de vendas perante rivais como Chevrolet Onix, Volkswagen Polo e companhia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades do Citroën C3 2026!

