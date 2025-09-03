Logo R7.com
Citroën C3 2026 tem versão XTR, acabamento melhorado e preços que chegam aos R$ 103 mil

A Citroën apresentou a linha 2026 do hatch compacto C3. Reestreia da versão XTR, acabamento melhorado e novos itens se destacam

Auto Mais|Do R7

Citroën C3 XTR 2026 cinza visto de trás e com lanternas acesas Pedro Bicudo

A Citroën acaba de revelar novidades para a linha 2026 do C3 e um chamariz é a volta da versão aventureira XTR. Ela traz detalhes exclusivos, acabamento melhorado, diversos equipamentos de série e usa o conhecido motor 1.0 Firefly naturalmente aspirado sob o capô. Além disso, ele quer se destacar no segmento de hatches compactos por chegar custando menos de R$ 90 mil.

Para mais detalhes sobre essa nova versão e suas características, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

