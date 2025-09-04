Logo R7.com
Citroën C3 XTR x Fiat Argo Trekking: quem se aventura mais no off-road?

O Auto+ trouxe um comparativo bem off-road: colocamos o Citroën C3 XTR para brigar com o Fiat Argo Trekking. Quem levou a melhor?

Auto Mais|Do R7

Citroën C3 XTR 2026 cinza, visto de lado e com DRL's acesos Pedro Bicudo

A Stellantis cuida de diversas marcas e terá de lidar com primas com alta rivalidade a partir de agora. Uma das novidades da linha 2026 do Citroën C3, é a chegada da versão aventureira XTR. Ela tem visual exclusivo e mais destaques para ajudar o hatch compacto a deslanchar nas vendas. Mas, ele vai brigar mesmo é com o Fiat Argo Trekking, que reinava neste aspecto até pouco tempo atrás.

Para saber mais sobre essa disputa entre os hatches aventureiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

