Conceito elétrico da Mercedes-AMG com cara de bagre bate 300 km/h em teste de volta ao mundo diferente
O conceito GT XX da Mercedes-AMG chama atenção pelo desenho e desempenho. Agora, ele foi testado ao limite e surpreendeu os pesquisadores...
No primeiro semestre deste ano, a Mercedes-AMG revelou o conceito esportivo elétrico GT XX. Ele é um cupê com cara de bagre, tem linhas encorpadas, três motores de fluxo axial e 1.341 cv. Seu foco é no desempenho e na eficiência. A fim de testá-lo ao máximo, os engenheiros da marca levaram protótipos do modelo e conseguiram alcançar 300 km/h em um teste de volta ao mundo diferente, já que foi feito em uma pista.
No primeiro semestre deste ano, a Mercedes-AMG revelou o conceito esportivo elétrico GT XX. Ele é um cupê com cara de bagre, tem linhas encorpadas, três motores de fluxo axial e 1.341 cv. Seu foco é no desempenho e na eficiência. A fim de testá-lo ao máximo, os engenheiros da marca levaram protótipos do modelo e conseguiram alcançar 300 km/h em um teste de volta ao mundo diferente, já que foi feito em uma pista.
Para saber mais sobre esse impressionante conceito esportivo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Para saber mais sobre esse impressionante conceito esportivo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: