Dolphin da Hyundai tem fotos reveladas e pode adiantar novo HB20

O IAA Mobility Show 2025 vai acontecer na Alemanha no próximo mês de setembro e a Hyundai vai revelar um novo hatch elétrico

detalhe dianteiro de novo elétrico da Hyundai Auto Mais

No próximo mês de setembro, vai acontecer a nova edição do IAA Mobility Show em Munique, Alemanha. Durante o evento, a Hyundai vai revelar o conceito do seu novo hatch elétrico compacto rival do BYD Dolphin. Ele terá desenho futurista, será elétrico e terá mais destaques. Por outro lado, é bastante provável que o novato adante algum detalhe em relação à nova geração do HB20, a qual não deve demorar a chegar.

