Dolphin da Hyundai tem fotos reveladas e pode adiantar novo HB20 O IAA Mobility Show 2025 vai acontecer na Alemanha no próximo mês de setembro e a Hyundai vai revelar um novo hatch elétrico Auto Mais|Do R7 27/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 27/08/2025 - 14h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

detalhe dianteiro de novo elétrico da Hyundai Auto Mais

No próximo mês de setembro, vai acontecer a nova edição do IAA Mobility Show em Munique, Alemanha. Durante o evento, a Hyundai vai revelar o conceito do seu novo hatch elétrico compacto rival do BYD Dolphin. Ele terá desenho futurista, será elétrico e terá mais destaques. Por outro lado, é bastante provável que o novato adante algum detalhe em relação à nova geração do HB20, a qual não deve demorar a chegar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Auto Mais:

Futuro do Nivus e do T-Cross está nas mão do novo VW T-Roc 2026

Volkswagen Golf GTI, quando 245 cv e uma pista vazia dizem tudo | Impressões

Peugeot 308 2026 fica ainda mais bonito e mais distante do Brasil