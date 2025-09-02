Logo R7.com
Donos de Volkswagen processam a marca por causa dos botões touch no volante

Função sensível ao toque é acusada de falhar em segurança e já rendeu ação coletiva contra a fabricante

Auto Mais|Do R7

Auto Mais

Os botões sensíveis ao toque instalados nos carros da Volkswagen vem criando cenários bem desconfortáveis para os usuários já faz um bom tempo, e agora é alvo novamente de mais uma polêmica. Donos do ID.4 nos Estados Unidos abriram uma ação coletiva em um tribunal federal de Nova Jersey, alegando que o sistema pode acionar funções sem intenção, comprometendo a segurança.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

