É assim que poderá ser o próximo Hyundai HB20, confira Hyundai i20 terá nova geração com visual moderno, motor a combustão e chance de versão híbrida. HB20 pode seguir o mesmo caminho Auto Mais|Do R7 27/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 27/08/2025 - 17h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo Hyundai i20 sob forte camuflagem de dianteira na estrada Auto Mais

A Hyundai prepara grandes novidades para o i20 e o compacto ganhará mudanças estilísticas para rivalizar tanto com o Renault Clio quanto com o Volkswagen Polo. Um protótipo foi flagrado em testes na Europa pela equipe do site Carscoops.com sob forte camuflagem, o que deixa claro como será a nova geração a partir de 2027. O que já está certo: o modelo continuará equipado com motor a combustão.

Consulte no nosso parceiro Auto Mais para saber mais sobre as novidades do próximo Hyundai HB20!

Leia Mais em Auto Mais:

Volkswagen prepara Golf R mais insano da história com motor de RS3 e será o último a gasolina

BMW anuncia chegada do M2 CS ao Brasil em 2025 e faz segredo com detalhe importante

Dolphin da Hyundai tem fotos reveladas e pode adiantar novo HB20