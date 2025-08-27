Logo R7.com
É assim que poderá ser o próximo Hyundai HB20, confira

Hyundai i20 terá nova geração com visual moderno, motor a combustão e chance de versão híbrida. HB20 pode seguir o mesmo caminho

Auto Mais|Do R7

Novo Hyundai i20 sob forte camuflagem de dianteira na estrada Auto Mais

A Hyundai prepara grandes novidades para o i20 e o compacto ganhará mudanças estilísticas para rivalizar tanto com o Renault Clio quanto com o Volkswagen Polo. Um protótipo foi flagrado em testes na Europa pela equipe do site Carscoops.com sob forte camuflagem, o que deixa claro como será a nova geração a partir de 2027. O que já está certo: o modelo continuará equipado com motor a combustão.

