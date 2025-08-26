Empresa compara Volkswagen Golf Mk2 contra Mk8 em crash test e resultado é assustador Empresa comparou um Volkswagen Golf Mk2 de 1989 com um Golf Mk8 atual e revelou diferenças drásticas em proteção e tecnologia Auto Mais|Do R7 26/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 14h39 ) twitter

Volkswagen Golf Mk2 de 1989 em crash test alemão Auto Mais

A empresa alemã Dekra resolveu mostrar na prática como a evolução da indústria automotiva mudou a segurança nas últimas décadas. Para isso, colocou um Volkswagen Golf Mk2, fabricado em 1989, e um Golf Mk8 de 2024 em um crash test frontal de 64 km/h, simulando uma batida entre dois carros a cerca de 55 km/h.

Para saber mais sobre os resultados impressionantes desse teste e a evolução da segurança automotiva, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

