Empresa compara Volkswagen Golf Mk2 contra Mk8 em crash test e resultado é assustador
Empresa comparou um Volkswagen Golf Mk2 de 1989 com um Golf Mk8 atual e revelou diferenças drásticas em proteção e tecnologia
A empresa alemã Dekra resolveu mostrar na prática como a evolução da indústria automotiva mudou a segurança nas últimas décadas. Para isso, colocou um Volkswagen Golf Mk2, fabricado em 1989, e um Golf Mk8 de 2024 em um crash test frontal de 64 km/h, simulando uma batida entre dois carros a cerca de 55 km/h.
