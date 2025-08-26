Logo R7.com
Ferrari patenteia sistema que freia sozinho para salvar o para-choque

Sensores medem a altura de rampas e lombadas e, se houver risco de raspada, o carro freia sozinho para proteger o splitter

Auto Mais|Do R7

Ferrari Enzo igual a de Fernando Alonso [divulgação] Auto Mais

Quem tem ou sonha com um superesportivo sabe que um dos maiores medos ao passar por lombadas, rampas ou valetas é ouvir o barulho da peça raspando no chão. E a Ferrari parece estar levando essa preocupação a sério. A marca italiana registrou uma nova patente que promete evitar danos ao splitter dianteiro dos seus carros mais baixos.

