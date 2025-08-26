Ferrari patenteia sistema que freia sozinho para salvar o para-choque
Sensores medem a altura de rampas e lombadas e, se houver risco de raspada, o carro freia sozinho para proteger o splitter
Quem tem ou sonha com um superesportivo sabe que um dos maiores medos ao passar por lombadas, rampas ou valetas é ouvir o barulho da peça raspando no chão. E a Ferrari parece estar levando essa preocupação a sério. A marca italiana registrou uma nova patente que promete evitar danos ao splitter dianteiro dos seus carros mais baixos.
