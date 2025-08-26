Ferrari patenteia sistema que freia sozinho para salvar o para-choque Sensores medem a altura de rampas e lombadas e, se houver risco de raspada, o carro freia sozinho para proteger o splitter Auto Mais|Do R7 26/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 13h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ferrari Enzo igual a de Fernando Alonso [divulgação] Auto Mais

Quem tem ou sonha com um superesportivo sabe que um dos maiores medos ao passar por lombadas, rampas ou valetas é ouvir o barulho da peça raspando no chão. E a Ferrari parece estar levando essa preocupação a sério. A marca italiana registrou uma nova patente que promete evitar danos ao splitter dianteiro dos seus carros mais baixos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes dessa inovação!

Leia Mais em Auto Mais:

Audi A5 finalmente é encrenca para o BMW Série 3 | Impressões

GWM revela minivan de luxo com conforto digno de jato executivo

Fiat Fastback é oferecido por menos que Pulse e VW Tera