Fiat Argo bate recorde de vendas em agosto
Apesar de esquecido, Fiat Argo tem ganhado força no mercado brasileiro e bate recorde de vendas em agosto de 2025
Há muito tempo, os únicos carros à venda no Brasil que conseguem emplacar mais de 10 mil unidades em um mês são Volkswagen Polo e Fiat Strada. Só que de maneira surpreendente, a Fiat conseguiu fazer mais um modelo entrar nesse seleto grupo dentre os carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025: o Argo.
