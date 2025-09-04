Fiat Argo bate recorde de vendas em agosto Apesar de esquecido, Fiat Argo tem ganhado força no mercado brasileiro e bate recorde de vendas em agosto de 2025 Auto Mais|Do R7 04/09/2025 - 09h38 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h38 ) twitter

Há muito tempo, os únicos carros à venda no Brasil que conseguem emplacar mais de 10 mil unidades em um mês são Volkswagen Polo e Fiat Strada. Só que de maneira surpreendente, a Fiat conseguiu fazer mais um modelo entrar nesse seleto grupo dentre os carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025: o Argo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades do mercado automotivo!

